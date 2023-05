Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem Einsiedlerhof plant die DB Cargo auf 25 Hektar ein Drehkreuz für den Transport von Neufahrzeugen. Sie wirbt mit der Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, mit 200 Arbeitsplätzen und Investitionen in Millionenhöhe. Der Stadtrat hat das Projekt dennoch abgelehnt. Die damit verbundenen Probleme seien zu groß.

Wie aus einer Präsentation der DB Cargo hervorgeht, die in der Fraktionsvorsitzenden-Runde am vergangenen Donnerstag gezeigt wurde, sollen an diesem Drehkreuz, das Spanien mit Westeuropa verbinden