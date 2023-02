Deutlich mehr Verkehr als noch vor wenigen Jahren macht eine Neugestaltung der Kreuzung Jacob-Pfeiffer-Straße/Von-Miller-Straße notwendig. Wie Sebastian Staab, Referatsleiter Tiefbau im Rathaus, erklärt, seien ein Kreisverkehr oder eine Ampelanlage Optionen für die Kreuzung gewesen. Im Frühjahr soll es nun an die Umsetzung einer Ampel-Lösung gehen, außerdem wird die Straßendeckschicht in dem Bereich erneuert. Kosten: rund 650.000 Euro, die von der Stadt übernommen werden. Die Bauzeit beträgt laut Staab zwischen fünf und sechs Monate. Gleichzeitig wird ein Radweg bis hin zur Autobahnbrücke gebaut – und beidseitig der Von-Miller-Straße. Der Radweg soll in einem nächsten Schritt bis zum Amazon-Logistikzentrum fortgeführt werden.