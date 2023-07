Am Montag lief noch alles ruhig im Westen der Stadt, das kann – und das wird voraussichtlich – aber heute schon anders aussehen: Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, ist mit den Sperrungen rund um die Autobahn-Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof erst ab heute zu rechnen. Gestern wurde zwar auch schon gearbeitet, allerdings wurden keine Arbeiten erledigt, die bereits die angekündigte Vollsperrung erforderlich machten. Ab Dienstag soll dann der südliche Teil des Autobahn-Anschlusses – Fahrtrichtung Mannheim – gesperrt werden. Gleichzeitig wird auch die Verbindungsspange über die A6 abgeriegelt, ebenso die Jacob-Pfeiffer-Straße bis zur Abzweigung ins Gewerbegebiet Einsiedlerhof.

Verantwortlich für die Bauarbeiten sind die Stadt Kaiserslautern und der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Rund 550.000 Euro investiert die Stadt in Straßenarbeiten an der Kreuzung Von-Miller-Straße/Jacob-Pfeiffer-Straße, rund 13 Millionen Euro kostet das Komplettpaket der A6-Anschlussstelle, das der LBM finanziert: ein Kreisel, der die Auf- und Abfahrt zur A 6 in Richtung Mannheim mit der Jacob-Pfeiffer-Straße sowie der vierspurigen Verbindungsspange über die A6 verbindet. Die Baustellen sollen bis Ende September abgeschlossen sein.

In Folge dessen ist rund um den Opelkreisel mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Alle Laster etwa, die ins Gewerbegebiet Einsiedlerhof wollen, müssen die Abfahrt Kaiserslautern-West nehmen und über die Von-Miller-Straße zum Ziel rollen.