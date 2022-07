[aktualisiert 14.30 Uhr]

Die Reparaturarbeiten wegen eines nächtlichen Unfalls auf der A6 sind für heute beendet, der dadurch bedingten Einschränkungen für den Verkehr vorerst aufgehoben.

In der Nacht auf Freitag war es wegen eines Lkw-Unfalls zwischen den Anschlussstellen KL-Centrum und -West zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie in der Stadt gekommen. Gegen 0.40 Uhr war laut Polizeisprecherin ein Lkw, der Richtung Mannheim unterwegs war, zirka einen Kilometer vor der Anschlussstelle KL-Centrum in die dortige Baustellenabsperrung gefahren. Die linke Fahrbahn ist wegen der Bauarbeiten derzeit auf die Gegenfahrbahn geleitet. Der Lkw-Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache von seiner rechten Fahrspur ab, durchschlug die sogenannten Miniguards – niedrige Stahlschutzwände, die in der Baustelle als Fahrbahnabtrennung dienen –, durchquerte die leere Baustelle und krachte in die Mittelschutzplanke.

Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbständig aus seiner Fahrerkabine befreien. Wegen der Trümmerteile und der Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn zunächst kurzfristig voll gesperrt werden. Danach ging es bis zum späten Vormittag in beide Fahrtrichtungen auf jeweils nur einer Fahrspur weiter. Dadurch bildete sich in Fahrtrichtung Mannheim ein kilometerlanger Rückstau, wegen Ausweichverkehrs durch die Stadt kam es auch dort zu Stockungen.

Die Reparaturarbeiten an den Mittelschutzplanken, die laut Polizei ursprünglich bis in den späten Nachmittag andauern sollten, wurden vorerst am Freitagmittag beendet. Nachdem die gröbsten Schäden gegen Mittag beseitigt waren, wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben.

Die Arbeiten an der Mittelschutzplanke werden jedoch nächste Woche fortgesetzt. Bis die fehlenden Planken-Teile ersetzt sind, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung von derzeit 80 auf vorerst 60 Kilometer pro Stunde reduziert