Vor dem Schöffengericht II des Amtsgerichts Kaiserslautern musste sich am Dienstag ein 25-jähriger Mann verantworten, dem die Staatsanwaltschaft gewerbsmäßigen Betrug in 20 Fällen zur Last legt. Er soll Computer, Spielkonsolen und Grafikkarten im Internet zum Verkauf angeboten und das ihm überwiesene Geld eingestrichen haben, ohne die Waren zu liefern.

Im Zeitraum von Oktober 2019 bis April 2021 seien den Käufern durch diese Masche Schäden von insgesamt 6395 Euro, im Einzelnen zwischen 100 und 1000 Euro entstanden. In der Hauptverhandlung räumte der Angeklagte sämtliche Vorwürfe ohne Umschweife ein. Als Motiv gab er an, das Geld zum Leben gebraucht zu haben. Ohne einen Schulabschluss erlangt oder einen Beruf erlernt zu haben, hätten er und seine Lebenspartnerin mit dem gemeinsamen dreijährigen Kind ansonsten von Hartz IV gelebt.

Er habe inzwischen einen Ausbildungsplatz als Berufskraftfahrer in Aussicht und verspreche den Geschädigten Wiedergutmachung. Er werde arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten. Die Untersuchungshaft, in der sich der Angeklagte seit dem 3. Mai befindet, habe ihm die Augen geöffnet und er wolle nie wieder straffällig werden, sondern für seine Lebenspartnerin, sein Kind und sich sorgen. Die Taten seien der größte Fehler seines Lebens gewesen. Zwischenzeitlich habe er auch schon seinen Account auf der betroffenen Internetplattform und diverse Bankkonten gelöscht.

Staatsanwältin fordert drei Jahre und drei Monate Haft

Auf Vorhalt des Vorsitzenden, dass der Angeklagte sein kriminelles Handeln in gleicher Weise fortgesetzt habe, obwohl bereits im Dezember vergangenen Jahres ein Haftbefehl gegen ihn erwirkt worden war und er schon damals ähnliche Versprechungen gemacht habe, entgegnete der 25-Jährige, er sei halt blöd gewesen und habe damals, anders als heute, nichts gelernt gehabt. Damals sei der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden. Nunmehr befinde er sich tatsächlich in Haft.

Die Staatsanwältin beantragte, gegen ihn 20 Einzelstrafen zwischen sieben und elf Monaten zu verhängen und daraus eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten zu bilden. Sie wertete sein umfassendes Geständnis strafmildernd. Zu seinen Lasten gingen aber drei Vorstrafen, die sämtlich einschlägiger Natur seien. Nachteilig sei auch zu berücksichtigen, dass er bereits kurze Zeit nach der letzten Verurteilung wieder in gleicher Art und Weise straffällig geworden sei – und auch noch weiter gemacht habe, nachdem in diesem Verfahren ein Haftbefehl erwirkt worden war.

Schöffengericht folgt dem Antrag des Verteidigers nicht

Der Verteidiger wies dem gegenüber darauf hin, dass der Angeklagte zwar mehrfach einschlägig vorbestraft, aber bislang noch nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sei. Deshalb solle ihm eine Bewährungschance nicht verwehrt werden, zumal er Wiedergutmachung leisten wolle und durch die Untersuchungshaft erstmals den Verlust persönlicher Freiheit erleide. Des Weiteren habe er eine Ausbildungsstelle in Aussicht und wolle für seine Lebenspartnerin und sein Kind arbeiten. Ihm könne deshalb eine positive Zukunftsprognose gestellt werden.

Das Schöffengericht folgte dem Antrag des Verteidigers indessen nicht und verhängte eine (wegen ihrer Höhe nicht bewährungsfähige) Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Verteidiger kündigte Berufung gegen das Urteil an.