Engagierte Freiwillige in Kaiserslautern haben die Möglichkeit, sich für die Sicherheit älterer Menschen einzusetzen. Ein offenes Treffen dazu findet am Dienstag, 7. April, ab 11.30 Uhr im Rathaus statt. Interessierte können sich unverbindlich über die Aufgaben als ehrenamtliche Sicherheitsberater informieren. Für Freiwillige, die mitwirken möchten, wird im Mai in Kusel eine zweitägige, kostenfreie Ausbildung angeboten. Die Schulung soll Wissen über Kriminalprävention und Alltagsgefahren vermitteln, um Seniorinnen und Senioren zu unterstützen. Mit den erworbenen Kenntnissen können Sicherheitsberater älteren Menschen helfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für Anmeldungen oder Fragen steht Ehrenamtskoordinator Daniel Helmes per E-Mail unter ehrenamt@kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 3654471 zur Verfügung.