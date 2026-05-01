Kaiserslautern verliert einen Streiter gegen Sozialabbau und für Menschen in Not. Sein Weg führt vom Kaufmännischen zur Sozialarbeit.

Hans Sander hat sich eingesetzt für Arme und Arbeitslose, für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Am 18. April ist er in seiner Heimatstadt Kaiserslautern im Alter von 70 Jahren überraschend gestorben. Noch im März war er mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz „für sein langjähriges Wirken zum Wohle der Gesellschaft“ ausgezeichnet worden.

Hans Sander, gelernter Großhandelskaufmann, hat auf dem zweiten Bildungsweg Sozialpädagogik studiert. Doch die schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt führte ihn zurück zu seinem ersten Beruf. Sein Herz schlug indes weiterhin für die, die am Rand der Gesellschaft stehen. Unermüdlich engagierte er sich sozialpolitisch.

Hilfe für Arbeitslose

Ab 2003 bot Sander in Kaiserslautern ehrenamtlich Sozialberatung bei der Gewerkschaft Verdi an. Rund zehn bis zwölf Stunden in der Woche hat er bis zuletzt Betroffenen geholfen, Arbeitslosenbescheide und Anträge zu lesen und zu verstehen. Bei angedrohten Sanktionen ist er mit den Menschen aufs Amt gegangen, hat Widersprüche geschrieben und Klagen eingereicht, wie er noch wenige Tage vor seinem Tod im Gespräch mit der Rheinpfalz ausführte.

Seit 2010 gehörte Hans Sander der Landesarmutskonferenz an, seit 2016 dem Sprecherkreis. Denn die Altersarmut gehörte in seinen Augen zu den größten Übeln der Gesellschaft. „Und die Armut ist weiblich“, mahnte er häufig. Nicht nur die Rentnerinnen, nein, auch Alleinerziehende litten stark unter fehlenden finanziellen Mitteln, so Sander.

Sozialforum mitbegründet

Im März 2022 begründete Sander das Sozialforum Kaiserslautern mit. Diesem Bündnis gehören Betroffene, Sozialverbände, Gewerkschaften, Parteien und Initiativen an. Der Sozialpädagoge organisierte Informationsveranstaltungen zu seinen Herzensthemen und beteiligte sich an Demonstrationen gegen Sozialabbau.

Hans Sander wusste: „Hundertprozentige soziale Gerechtigkeit wird es nie geben.“ Aber er wolle dazu beitragen, dass sich die Lage zumindest verändert und verbessert. Kaiserslautern hat mit Hans Sander jetzt einen bedeutenden Kämpfer gegen den Sozialabbau und einen vehementen Streiter für die Menschen mit Armutserfahrung verloren.