Sport in der Corona-Krise: Bei den Leichtathleten keimt zarte Hoffnung auf eine Sommersaison. Aber können Kaderathleten wie Elena Hartmann, Moritz Heene oder auch Cordian Mielczarek überhaupt trainieren? Und was machen die Breitensportler? FCK-Leichtathletiktrainer Jochen Allebrand spricht über den Rahmen der Möglichkeiten.

Laufen, Springen, Werfen, Stoßen. Ein bisschen was davon geht auf dem nächsten Feld- oder Waldweg allemal. Und ein solcher ist in der Nord- und Westpfalz schnell gefunden. Darüber hinaus kann Hanteltraining im Wohnzimmer funktionieren, zumindest, wenn eine Hantel verfügbar ist. Nur, mit einem wettkampforientieren Training hat das nicht wirklich viel zu tun. Wie sieht es also in den Reihen der Leichtathleten derzeit aus?

„Wir haben das große Glück, dass in der Leichtathletik gewisse Grundlagen mit sehr einfachen Mitteln geschaffen werden können“, stellt Jochen Allebrand, FCK-Leichtathletiktrainer, grundsätzlich fest und verweist dabei auch auf das Trainerteam, das sehr viel investiert, um den Sportlern in dieser schwierigen Zeit zu helfen und ihnen zur Seite zu stehen. Statt auf der Bahn, am Sprungkasten oder der Hochsprungmatte finden derzeit die Leichtathleten über Online-Medien und Video-Konferenzen mit ihren Trainern zusammen. Digitales Treffen auf Distanz, so ist die Zeit halt nun mal.

Hoffen auf den Sommer

„So wird gemeinsam Rumpfkraft trainiert, auch sieht und hört sich die Trainingsgruppe mal wieder“, ist der Trainer froh über die nutzbare Technik, über die auch locker ganz individuelle Trainingspläne an die jeweiligen Athleten verteilt werden.