Bruno Kastner war ein international beliebter Filmschauspieler. Vor 100 Jahren, als es den Begriff Superstar noch nicht gab, zog er ein Millionenpublikum in die Kinos. Der Wechsel vom Stumm- zum Tonfilm misslang ihm. Der eben noch umschwärmte Leinwandheld geriet ins Abseits. In einem Hotelzimmer in Bad Kreuznach setzte der 42-Jährige seinem Leben ein Ende. Einmal Starruhm und zurück.

Die Geschichte des Bruno Kastner ist ein Erfolgsmärchen ohne Happy End. Zu Stummfilmzeiten war er der ewige Strahlemann, ein charmanter Gutausseher und unwiderstehlicher Herzensbrecher. Ein Blick