Vermutlich auf eine sogenannte Phishing-Mail ist eine Frau aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Bewusst wurde es der 38-Jährigen erst, als sie diese Woche feststelle, dass Unbekannte über ihr Konto bei einem Online-Versandhändler Waren bestellt haben.

Die Frau meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und berichtete, dass sie in ihren Mails zwei Bestell- und Versandbestätigungen des Online-Händlers gefunden habe – sie selbst habe jedoch gar nichts bestellt, so die Polizei.

Möglicherweise hatte die 38-Jährige ein paar Tage zuvor in einer anderen E-Mail, die sie erhielt, einen Link angeklickt – ohne zu merken, dass sich dadurch ein Spionage-Programm auf ihrem Rechner installierte. Mit diesem Programm haben die unbekannten Täter vermutlich auf dem Computer gespeicherte Zugangsdaten ausgespäht und konnten sich so in das Kundenkonto der Frau einloggen.

Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Die Frau muss allerdings nun selbst ihre ganzen Online-Kundenkonten prüfen und sich sicherheitshalber überall neue Passwörter zulegen.