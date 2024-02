Die Polizei hat am Donnerstagvormittag einen 32-Jährigen mutmaßlichen Schläger vorübergehend festgenommen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen attackierte der Mann in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt eine ihm unbekannte Frau. Sie wurde leicht verletzt.

Sanitäter kümmerten sich um die 37-Jährige. Das Motiv für die Tat ist derzeit ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Beamten eintrafen, versuchte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er setzte sich zur Wehr. Die Einsatzkräfte überwältigten den 32-Jährigen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.