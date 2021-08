Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Einkaufswagen von Supermärkten, die zum Transportieren genutzt, dann aber irgendwo im Stadtgebiet zurückgelassen werden. Der Kaufland-Markt in der Pariser Straße hat eine Antwort darauf gefunden. Für andere Märkte in der Innenstadt ist das kein Problem.

Mal stehen Einkaufswagen in Grünflächen, mal auf Bordsteinen und manchmal dienen sie auch noch als Mülleimer. Mehr als einmal haben sich RHEINPFALZ-Leser über diese Hinterlassenschaft im Stadtbild beschwert – und der Kaufland-Markt hat darauf reagiert.

Im Frühjahr dieses Jahres hat das Unternehmen ein elektronisches Blockiersystem an seinen Einkaufswagen an einzelnen Standorten eingeführt, darunter auch in Kaiserslautern. Sobald die Räder die Grundstücksgrenze passieren, blockieren sie und der Wagen muss wieder zurück bewegt werden, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. Wird er aber weiter über diese Grenze geschoben, müsse er manuell von einem Mitarbeiter entsperrt werden.

„Das Abhandenkommen unserer Einkaufswagen ist für uns aus zweierlei Gründen immer sehr unglücklich“, lässt das Unternehmen wissen. Denn zum einen solle den Kunden immer eine ausreichende Anzahl zur Verfügung stehen. Zum anderen sieht Kaufland in Wagen, die außerhalb des Geländes abgestellt werden, eine mögliche Gefahrenquelle.

Im Rewe-Markt in der Fruchthallstraße sei das Abhandenkommen von Einkaufswagen allerdings kein Problem, berichtet dessen Marktleiter Eduard Laufer. Er schätzt, dass zwei Stück pro Monat abhanden kommen. Dass es nicht mehr sind, führt er auf die Verwendung eines Geldstücks oder eines Chips zurück, um die Wagen nutzen zu können.

Auch für den Rewe-Markt am Stiftsplatz stellen „entführte“ Einkaufswagen kein Problem dar. „Als City-Markt haben wir nur fünf Stück. Ansonsten werden Körbe genutzt, die in der Hand getragen oder hinter sich hergezogen werden“, berichtet Marktleiter Alexander Stephan. „Bei uns kommen sie nicht abhanden.“