Ein brennender Einkaufswagen ist der Polizei am Sonntagabend aus Otterbach gemeldet worden. Gegen 19.15 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes „Im Brühl“ bei den Einkaufswagen ein Brand ausgebrochen sei. Die Einsatzkräfte entdeckten in einem der Wagen einen Plastikgegenstand, von dem das Feuer anscheinend ausgegangen war. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe, berichtet die Polizei. Zeugenangaben zufolge waren kurz bevor das Feuer entdeckt wurde vier Jugendliche vom Parkplatz geflüchtet. Es soll sich um vier Jungen im Alter von etwa 15 Jahren gehandelt haben. Einer hatte ein Skateboard dabei. Zwei der Tatverdächtigen trugen dunkle Jacken, einer eine beigefarbene und einer eine helle. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.