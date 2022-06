Wenn die Stadt am Samstag auf dem Stiftsplatz zum Wochenmarkt-Fest einlädt, dann besteht Nachholbedarf. Wie so viele Veranstaltungen sind das Fest, das gewöhnlich im April gefeiert wird, und das Erntedankfest im Oktober in den beiden zurückliegenden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen.

Mit einem bunten Programm wird am Samstag von 10 bis 13.30 Uhr nachgeholt, was Beschicker und Besucher vermisst haben. „Es soll ein Fest sein, das Kunden und Händlern Freude bereitet“, sagt Marktmeister Dietmar Keller. Dazu hat der Wochenmarktverein ihm eine lange Liste mit Ideen und Angeboten eingereicht, mit denen die Marktbeschicker den Einkauf mit Sonderangeboten und kulinarischen Kostproben zum Erlebnis machen wollen.

Neben einer Vielfalt an Obst und Gemüse, an Backwaren, Eiern, Käse, Fleisch und Wurst, Feinkost, Blumen und Pflanzen werden besondere Angebote und Unterhaltung im Mittelpunkt des Geschehens auf dem Stiftsplatz stehen. „Wir wollen unseren Kunden im Rahmen eines schönen Festes einen abwechslungsreichen Einkaufsbummel bieten“, sagt Metzgermeister Jürgen Conrad, stellvertretender Vorsitzender des Wochenmarktvereins.

Ochsenfleisch und ein Glas Secco

Fast jeder der Marktstände hat sich etwas einfallen lassen. Beispielsweise wartet Jürgen Conrad neben seinem Feinkoststand mit einem Zelt auf. Er bietet zusätzlich gekochtes Ochsenfleisch mit Meerrettichsoße und einen Feinkostteller mit französischem Schinken und italienischer Salami an. Die Bäckerei Scheidt wartet mit Handwerkerbrötchen zum Sparpreis auf, Karl Pletsch vom Rolling Snack mit Rollbraten im Brötchen.

Ein Glas Secco mit Früchten wird am Obst- und Gemüsestand Schäffer gereicht, frische geräucherte Forellen aus dem Räucherofen neben dem Marktstand bietet die Forellenzucht Schneider. Der Eier- und Käsehandel von Marco Borg, dem Vorsitzenden des Marktvereins, offeriert einen kleinen Käseteller. Die Metzgerei Lauer gewährt ihren Kunden fünf Prozent auf den Einkauf, um einige Beispiele zu nennen.

Auf ihre Kosten kommen werden auch die jüngsten Marktbesucher. Sie können sich an einem Stand schminken und in bunte Clowns oder Fabelwesen verwandeln lassen. Ein Künstler wird zeigen, was sich alles aus Modellierballons formen lässt. Kinder, auch eine Hüpfburg steht zur Verfügung. Musikalisch werden Helmut Engelhardt (Saxophon) und Martin Haberer (Gitarre), bekannt unter „Present Art Collection“, auf dem Fest für Kurzweil sorgen.