Die bislang programmatisch und konzeptionell erfolgreiche Ära des Kulturamtsleiters Christoph Dammann bekam am Samstag mit der schwach besuchten und diskussionswürdigen Veranstaltung „It’s Tango-Showtime“ in der Fruchthalle einen kleinen Dämpfer. Diese fand außer der Reihe und auch in wenig passendem Rahmen statt.

Einige enttäuschte Gesichter gab es, weil die Erwartungen nicht ganz erfüllt wurden: Der argentinische Künstler Ale Martin wurde als Sänger, Tänzer und zusammen