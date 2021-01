Der Biontech-Impfstoff kann auch bereits gemischt in aufgezogenen Spritzen transportiert und so innerhalb von rund sechs Stunden, bei Kühlschranktemperatur gelagert, verwendet werden, teilte der Hersteller Ende vergangener Woche mit. Dies würde die Arbeit der mobilen Impfteams erleichtern, die bisher das auf minus 70 Grad gekühlte Vakzin in Ampullen in Heime brachten.

Ob dadurch zum Beispiel ein Apotheker vor Ort überflüssig würde oder Personen in Privathaushalten geimpft werden können, prüft das Gesundheitsministerium derzeit. „Die Fachleute sitzen daran, bis Ende der Woche hoffen wir mit einer Entscheidung“, informiert Sprecher Timo Konrad. Da derzeit jedoch ohnehin nicht so viel Impfstoff zur Verfügung steht, erübrige sich eine schnelle Entscheidung.

Der DRK-Landesverband bestätigt, dass die mobilen Impfteams weiterhin wie bisher im Einsatz sind. „Um den Arbeitsablauf aufgrund der neuen Information ändern zu können, brauchen wir einen Auftrag des Ministeriums“, sagt DRK-Pressereferentin Katharina Benlioglu.