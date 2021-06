Unbekannte haben in der Nähe der Kläranlage im Otterberger Ortsteil Drehenthalerhof Betonteile und Fundamente von Zaunpfosten illegal entsorgt. Die Ablagerung wurde am Sonntag entdeckt, berichtet die Polizei. Wer dafür verantwortlich ist, steht aktuell nicht fest. Spuren wurden gesichert. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.