Im Wildpark Kaiserslautern hat es das schwächere der beiden Auerochsenkälbchen nicht geschafft. Es war schon eine kleine Sensation, dass eine Auerochsenkuh vor einiger Zeit Zwillinge zur Welt gebracht hat. Nun ist eins der beiden Bullenkälber verstorben. Das teilt die Pressestelle der Stadt Kaiserslautern mit.

Der Wildpark Kaiserslautern liegt mit seinen etwa 29 Hektar umfassenden Wildgehege im Stadtwald Kaiserslautern. Er ist eine für jeden und jederzeit zugängliche Einrichtung der Stadt. Um den Park und die Tiere kümmert sich die Forstabteilung im städtischen Grünflächenamt. In den Gehegen werden Tiere beherbergt, die bei uns in freier Wildbahn vorkommen oder einmal hier zuhause waren. Darunter befindet sich auch eine Herde Auerochsen, die regelmäßig auch Nachwuchs hat.

Die Zwillingsgeburt der beiden Kälber stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Einmal steht die Mutter, eine junge schwächere Auerochsenkuh, im Herdenverband ziemlich am Ende, hatte somit nie das Vorrecht auf das erste Futter. Zudem war eins der beiden Kälbchen schon in den ersten Tagen sichtbar nicht sehr kräftig, schien sich aber, zumindest kurzfristig, erholt zu haben. Am Sonntag ist es laut einer Sprecherin der Stadt nun gestorben.

Beim Wildpark handele es sich nicht um den Zoo, betont sie, bei dem in diesem Fall womöglich regulierend eingegriffen worden wäre. Das Konzept des Wildparks basiere seit Jahrzehnten auf weitgehend wilden Tierverbänden. Eine Inobhutnahme eines rangniedrigen Tieres durch den Menschen sei in einem Wildpark nicht vorgesehen.