Einer der beiden französischen Corona-Patienten, die in das Westpfalz-Klinikum verlegt worden sind, ist gestorben. Eine entsprechende RHEINPFALZ-Information bestätigte am Donnerstag das Westpfalz-Klinikum. Eine Sprecherin des Krankenhauses erklärte, der Patient sei am Ostersamstag gestorben. Der zweite aus Frankreich stammende Patient befinde sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung.

Bei den beiden Männern, die diese Woche an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus den Tod fanden, handelt es sich um zwei ältere Menschen. Eine Sprecherin des Gesundheitsamts Kaiserslautern erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, das Alter des einen Mannes habe bei Mitte 60 gelegen. Der andere Mann sei hochbetagt gewesen. Die beiden Männer sind im Westpfalz-Klinikum gestorben. Beide lebten in Kaiserslautern. Am 28. März war bereits ein 59-jähriger Mann im Westpfalz-Klinikum an den Folgen des Coronavirus gestorben.