Das Semesterprojekt „Volar“ der Hochschule Kaiserslautern , an dem der aus Kaiserslautern stammende Künstler Leon Löwentraut beteiligt war, ist abgeschlossen.

Der 24-Jährige hatte im Wintersemester 2021/22 einen Lehrauftrag an der Hochschule im Studiengang Virtual Design (wir berichteten). Es ging um Thema „Future Exhibition Design“ und „multisensorisches Storytelling“, wie Michel Lörz, einer der Studierenden, die Abschlusspräsentation beschrieb: Da Löwentraut einmal gesagt hatte, für ihn fühle sich der Malprozess wie fliegen an, hatten die Studierenden eine Rauminstallation entwickelt, in der die Besucher ein solches Mal- und Fluggefühl „analog und digital erleben können“, teilte die Hochschule mit.

Durchs Kunstwerk „fliegen“

Das Werk, das auf diese Weise präsentiert wird, hat Löwentraut im Virtual Lab der Hochschule Kaiserslautern gemalt. „Via Motion Capture sind Löwentrauts Bewegungen beim Malen erfasst worden, hochempfindliche Mikrofone haben die Geräusche auf der Leinwand aufgezeichnet und EEG-Messungen machen ,sichtbar’, wie Löwentraut im Schaffensprozess in einen ,Flow’ oder ein ,Trance-Erleben’ gerät“, erläutert die Hochschule das Verfahren. Visualisiert werde nun „ein Flug durch das Kunstwerk“.

Das Ziel des Projekts sei es, „intelligente Inszenierungsformate für den Kunstsektor zu entwickeln“, so Professor Christian Schmachtenberg. Bisher ist lediglich ein Prototyp entwickelt worden. Geplant sei nun, die Arbeit der Studierenden für eine reale Ausstellung zu nutzen.