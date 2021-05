Edlen Schmuck und teure Uhren zu verkaufen erfordert persönliche Beratung. Jene finden die Kunden im Juwelier-Geschäft Seiler in der Markstraße, das seit 2019 unter neuer Führung ist. Doch für Charbel Issa und seine Frau Daniela sind vor allem seit dem zweiten Lockdown harte Zeiten angebrochen.

Es schien ein echter Glücksfall, als Lukas Akbaba im Herbst 2019 den Tipp von einem Bekannten erhielt: In Kaiserslautern werde gerade ein Juwelier-Geschäft frei, in bester Geschäftslage und mit einem traditionsreichen Namen. Schon bald machte der erfahrene Geschäftsmann, der bereits mehrere ähnliche Geschäfte im südwestdeutschen Raum besitzt, einen Lokaltermin in der Marktstraße 54. Und schon im Oktober desselben Jahres eröffnete der eher kleine, aber fein ausgestattete Laden wieder unter seinem angestammten Namen: Als „Juwelier Seiler“, der bis zum Jahr 2008 rund neun Jahrzehnte zu den feinsten Adressen seiner Zunft in der Barbarossastadt gezählt hatte.

Bei der personellen Besetzung der neuen Filiale setzte Akbaba, getreu der aramäischen Tradition, vor allem auf Mitglieder seiner Großfamilie: Die Schwester Daniela und ihr damaliger Verlobter Charbel Issa übernahmen die neue Filiale in der Westpfalz. Beide ganze 26 Jahre jung und voller Tatendrang. „Wir haben uns eine Wohnung in der Region gesucht und sind mit ganzer Kraft hier eingestiegen“, berichtet Charbel Issa. Und um das Glück noch abzurunden, erklärte sich auch eine Fachkraft aus der alten Besitzer-Familie bereit, den Newcomer zumindest halbtags im Geschäft zu helfen. „Ganz wichtig für unsere Stammkunden,“ freut sich das junge Paar.

Das Weihnachtsgeschäft 2019 lief noch besser als erwartet

Zunächst schien die Sache auch gut zu laufen. „Unser erstes Weihnachtsgeschäft im Jahr 2019 hat unsere Erwartungen noch übertroffen“, erinnert sich Charbel Issa. Und er verweist auf das etwas andere Sortiment seines Geschäfts, für das es im näheren Umkreis kaum Konkurrenz gebe: „Wir führen sowohl hochpreisige Waren, zum Beispiel edle Uhren, als auch eher preiswerte Geschenke, vor allem für jüngere Leute,“ erläutert er das Konzept. Ein weiterer Schwerpunkt seien die Trauringe, und selbstverständlich bietet das Geschäft einen persönlichen Service. „Das reicht vom Batteriewechsel über Gravuren, die Reparatur von Schmuck und Uhren bis zur Neufassung von Perlenketten“, zählt der junge Mann auf.

Dann kam im Frühjahr vergangenen Jahres der erste Corona-Lockdown. „Ein harter Einschnitt, mit dem keiner gerechnet hatte“, sagt der Filialleiter. „Aber damals haben wir noch geglaubt, das ist in ein paar Wochen vorüber.“ Schien auch so, denn im Sommer konnten auch die Geschäfte in der Marktstraße ihre Türen wieder öffnen. Allerdings habe er schon damals „eine gewisse Zurückhaltung bei den Kunden“ gespürt, fügt Issa hinzu, „wohl eine Folge der wirtschaftlichen Unsicherheit.“ Doch so richtig eng sei es dann im November 2020 geworden, als die zweite Corona-Welle rollte: „Das Weihnachtsgeschäft, das für uns traditionell die wichtigste Zeit des Jahres ist, hat es im letzten Jahr nicht gegeben.“

Derzeit liegt der Umsatz bei nur zehn bis 20 Prozent

Ende April 2021, gut anderthalb Jahre nach der Eröffnung des Geschäfts, macht sich Ernüchterung in den Geschäftsräumen an der Marktstraße breit. „Schon in den letzten Wochen, als wir zwischenzeitlich öffnen durften, lag der Umsatz bei rund der Hälfte von normalen Zeiten,“ gibt Charbel Issa freimütig zu. „Bei Call und Collect, das seit dem 19. April wieder gilt, landen wir bei zehn bis 20 Prozent.“ Natürlich gebe es Kunden, die sich telefonisch oder per Internet anmelden, aber dafür sei die Lauterer Fußgängerzone durch den neuerlichen Lockdown praktisch den ganzen Tag leer: „Diese Kundschaft, die spazieren geht und ins Schaufenster guckt, fehlt uns natürlich sehr“, bedauern die beiden jungen Juweliere.

Und so musste sich die Filiale in der Zwischenzeit nicht nur von einer Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis trennen, sondern auch teilweise Kurzarbeit für die restlichen drei Arbeitskräfte beantragen. „Trotzdem wollen wir versuchen, das Geschäft an jedem Werktag offen zu halten, wenn auch nur von 10 bis 17 Uhr“, haben sich Daniela und Charbel vorgenommen. Viel zu wichtig ist ihnen die persönliche Präsenz im Geschäft: „Der Kauf von Schmuck und Uhren ist schließlich eine sehr sinnliche Angelegenheit“, betonen beide, „schließlich möchten die Kunden wissen, wie sich ein solches Stück anfühlt und wie es bei ihnen wirkt. Das lässt sich nun einmal nicht digital machen.“

Gutes Miteinander der Händler in der Fußgängerzone

Dennoch gibt es gleich mehrere Gründe, warum die beiden auch nach monatelangem Lockdown und finanzieller Flaute sagen: „Aufgeben kommt für uns nicht in Frage.“ Einer davon ist, dass sie sich in der Fußgängerzone von Kaiserslautern sehr gut aufgenommen fühlen: „Hier hilft man sich wirklich untereinander. Das haben wir vorher noch nie so erlebt.“ Außerdem können sie auf die Solidarität ihrer Großfamilie zählen: „Wir teilen alles, gerade in schwierigen Zeiten.“ Und schließlich wollen Daniela und Charbel, die inzwischen bereits standesamtlich ein Ehepaar sind, so bald wie möglich ein großes Hochzeitsfest feiern. „Am liebsten noch in diesem Sommer, mit der ganzen Familie und allen Freunden“, hoffen sie inständig. „Aber dazu muss jetzt dieser Corona-Teufelskreis endlich ein Ende haben.“