Was heute in und um Kaiserslautern wichtig war.

Der Mittwoch-Verhandlungstag im Polizistenmordprozess ist ausgefallen: Der Hauptangeklagte ist krank. Dafür haben Ermittler begonnen, sich näher mit der Vergangenheit von Andreas S. zu befassen. Sie verfolgen eine Spur, über die die RHEINPFALZ im Februar exklusiv berichtete.

Fast vier Jahrzehnte war Günter Albrecht als Fleischbeschauer unterwegs. Nun schlägt der amtliche Kontrolleur das Kapitel zu und blickt auf eine Zeit voll gewaltiger Veränderungen zurück. Waren es in den 1980er Jahren sieben ausgebildete Fleischbeschauer, die sich die Bezirke im Landkreis Kaiserslautern aufgeteilt haben, so sind es heute nur noch drei.

Zockelnder Pferdeomnibus, quietschende Straßenbahn, klopfende Dieselbusse und schließlich immer zeitgemäße modernste Busgenerationen – der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) begann in Kaiserslautern einst mit einer Privatinitiative. Und wurde 1947 neu gestartet.

Wegen der Corona-Pandemie war es die erste Einbürgerungsfeier, die seit langem stattfinden konnte. Unter dem Motto „Willkommen im Landkreis Kaiserslautern“ kamen 24 neue deutsche Staatsbürger im Sitzungssaal der Kreisverwaltung zusammen.

Der Herbst hat uns zunächst gut im Griff. Über das verlängerte Wochenende bleiben die Wolken deutlich in der Überzahl, und es muss vor allem am Samstag mit häufigen und teils stärkeren Regenfällen gerechnet werden. Einen Silberstreif am Horizont scheint sich aber nach dem Feiertag aufzutun.