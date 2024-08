Bergfest ist schon vorbei: Die Sommerferien gehen in die vierte Woche, die vierte Sommertour „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ steht auf dem Programm. Am Mittwoch, 7. August, wird in Kaiserslautern gewandert. Heute ab 10 Uhr sind die Anmeldetelefone freigeschaltet.

Führte die Wanderung im vergangenen Jahr ganz in den Süden des Stadtgebiets, steht heuer eine Tour im Südosten der Stadt auf dem Programm: Startpunkt ist auf dem Betzenberg, von dort geht es auf den kleinen Humberg, runter ins Spitzrain-Tal und von dort durch den Wildpark wieder zurück zum Ausgangspunkt. „Es sind rund zehn Kilometer mit guten drei Stunden Laufzeit“, sagt Heinz Baumann, der seit einigen Jahren die RHEINPFALZ-Wandertouren im Sommer aussucht, plant und anführt.

Seit rund 30 Jahren etwa führt der 68-Jährige Wanderungen, kennt viele Wege, nicht nur in und um Kaiserslautern. „Am Anfang geht es auf den Kleinen Humberg, es geht also erstmal kontinuierlich bergan“, sagt Baumann. Bei der Tour handelt es sich um einen Rundkurs, der Startpunkt auf dem Betzenberg ist gleichzeitig auch wieder der Endpunkt.

Die Touren in den Sommerferien werden natürlich schon einige Wochen im Voraus geplant, weshalb es nicht ganz so leicht ist, verlässliche Prognosen für das Wetter abzugeben. Der Sommer 2024 zeigt sich durchwachsen, daher empfiehlt es sich, nicht nur in T-Shirt und Wanderhose loszumarschieren, sondern auch eine Regenjacke einzupacken. Eine Kopfbedeckung schützt vor Sonne und Regen, gute und bequeme Schuhe sind ein Muss. Wanderführer Baumann geht sogar noch einen Schritt weiter: „Bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen.“

Der Startpunkt der Wanderung auf dem Betzenberg ist mit dem Bus (Linie 102) gut zu erreichen, in der Nähe des Startpunkts sind auch einige Parkplätze. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr nahe der Haltestelle Voltairestraße, die am St.-Quentin-Ring gelegen ist. Die Haltestelle wird von der Linie 102 bedient, eine Möglichkeit: Abfahrt 9 Uhr, Stadtmitte, Ankunft Voltairestraße laut Plan um 9.12 Uhr.

Info

Heute, Montag, 5. August, ist ab 10 Uhr unser Anmeldetelefon unter der Nummer 0631 3737-288 für Sie, liebe Leserinnen und Leser, freigeschaltet. Die Teilnehmerzahl bei der RHEINPFALZ-Wandertour ist nicht begrenzt, wer rechtzeitig am Treffpunkt ist, kann mitwandern. Dennoch bitten wir aus organisatorischen Gründen um eine telefonische Anmeldung . Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, bitte denken Sie an dem Wetter angemessene Kleidung und bequemes und festes Schuhwerk.