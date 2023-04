Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit zwei Monaten ruht die Baustelle in der Kaiserslauterer Kohlenhofstraße. Sagte der Leser, der sich am Lesertelefon meldete. Er wunderte sich, dass es hier nicht weitergeht. Dabei wartet die Baustelle nur noch darauf, auf geschätzt zwei Quadratmetern eine daumendicke Schlussdecke zu bekommen. Warum, so wollte der Leser wissen, wird das nicht erledigt und nunmehr schon so lange der Verkehr mit Hilfe von zwei Warnbaken in Höhe von Schuster & Sohn und der Einmündung in die Theodor-Kiefer-Straße behindert?

Wurde die Baustelle womöglich vergessen? Wir fragten nach, zunächst bei der Stadtverwaltung, die aber schnell ihre Hände in Unschuld wusch und uns an die Stadtwerke Kaiserslautern