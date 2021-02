Die Jubiläumsausgabe der Livestream-Konzerte in der Fruchthalle vereinte am Freitagabend alle Merkmale des Außergewöhnlichen. Astrid Vosberg, Günter Werno und Markus Munzinger lieferten ab.

Astrid Vosberg, Musical-Star des Pfalztheaters, begeisterte bei Hits aus den Bereichen Musical, Swing und Filmmusik nicht nur mit ihrer hervorragenden Performance, sie gab auch jedem Song eine besondere persönliche Note. Der Vanden-Plas-Pianist Günter Werno und der Schlagzeuger Markus Munzinger waren die kongenialen Begleiter.

Die Vielfalt war bei dem Programm, das unter dem Motto „Nahaufnahmen“ stand, Trumpf. Vosbergs Stimme schwamm sicher auf vielen stilistischen Wassern. Mehr denn je präsentierte sich eine gereifte Vokalistin, die sich sowohl im Balladesken als auch im Uptempo sicher fühlte. Schon im Opener, einem mitreißenden Boogie, zeigte die Sängerin ihre ganze Klasse. Ganz ruhig schlich sie sich zunächst in unser Ohr, doch als sie die Stimme öffnete, feuerte sie tönende Leuchtspuren in die Höhe, dass der Hörer Gänsehaut bekam. Die Qualität der Stimme, ihre Reinheit, ihre Frische, ihr Timbre, ihre Farbe, ihre Flexibilität, ihr emotionaler Charakter und ihre Sicherheit ließen keinen Zweifel. Ebensolche mitreißende Intensität und Leuchtkraft entwickelte sie in dem Swing „Big Time“. Mit knackigen, raffiniert gesetzten Klavierkaskaden begleitete dazu jeweils Günter Werno, während Markus Munzinger mit wuchtigen, kommentierfreudigen Patterns explodierte.

Vosbergs vokaler Farbkasten ist gut gefüllt

In Hits wie „Over the rainbow“, „La vie en rose“ und „I don't know how to love him“, dem Song der Maria aus „Jesus Christ Superstar“ wiederum, aber auch in Songs aus den Rock-Opern „Christ O“ oder „Ludus Danielis“ zeigte Vosberg ihre sanfte Seite. Das waren kleine Meisterstücke an Song-Ökonomie, ohne den Temperamentbolzen ganz zu verschweigen, und sie zeigten eine im Piano makellos beherrschte, fein phrasierende Stimme. Als wunderschöne Ballade stellte sich der Titel „My Tride“ vor, den Günter Werno für seine Frau geschrieben hat. Eine sanfte, melodische Musik, die in ihrer luftigen Transparenz immer Platz für kleine virtuose Kabinettstückchen des Pianisten ließ. Es war aber vor allem Vosbergs Stimme mit ihrem warmen Timbre, die das überzeugend rüberbrachte. Mit ihrer unglaublichen physischen und spirituellen Präsenz machte die stimmgewaltige Protagonistin schließlich mit dem Titelsong aus dem James-Bond-Film „Goldfinger“ und dem „Mammon“-Song aus der Vanden-Plas-Rockoper „Everyman“ alles platt. Ihre Interpretationen waren gespickt mit atmosphärischen Wechselbädern, unerwarteten Stimmungsumschwüngen und mit explodierenden Rhythmuswechseln – ihr vokaler Farbkasten war entsprechend gut gefüllt.

Appell an die Kollegen: „Haltet durch!“

Der sonst so tastengewaltige Günter Werno verzichtete bei den Balladen fast ganz aufs pianistische Feuerwerk, spielte eher wie ein gestaltender Sänger und war dabei ein punktgenauer und geschmackssicherer Begleiter. Fernab jeglichen klischeebeladenen Materials bewegte sich seine Musik, und ihm war die Gabe geschenkt, seinem Instrument selbst die leisesten Nuancen zu entlocken. Munzingers sich zurücknehmende, aber stets präsente Schlagzeugarbeit rundete das Konzert zu einem fantasievollen Ganzen ab.

Detailreich und fein aufeinander abgestimmt agierte das Trio, zur verschworenen Einheit verschmolzen. Eine Sternstunde unter den bisher 50 Livestream-Konzerten. Das bestätigten auch die Zuhörer mit Kommentaren wie „hin und weg“ oder „großartiges Event“. Astrid Vosberg versäumte es nicht, am Schluss auf die Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft hinzuweisen. „Liebe Kollegen, haltet durch“, forderte sie auf. „Wir können nur hoffen, dass wir diese triste Zeit bald überstehen!“