Fast genau drei Jahre ist es her. Da veränderte sich das Leben von Tanja Ayala. Ein „zweites Leben“ wurde ihr geschenkt. Denn die 56-Jährige lebt mit einer Spenderlunge. Die Wochen davor: banges Warten, Gefühlschaos, die Angst zu sterben. Ayala gründet nun eine Selbsthilfegruppe, will andere Betroffenen informieren, ihnen Mut machen. Am Dienstag findet das erste Treffen statt.

Nein, geheilt, das sei sie nicht. Medikamente gehören nach wie vor zu ihrem Alltag dazu. „Es hat mit etwa 30 Tabletten am Tag angefangen. Jetzt sind es vielleicht noch 22“,