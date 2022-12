Die vom Abstieg bedrohten Regionalliga-Damen des 1. FC Kaiserslautern mussten sich am Samstag dem Tabellendritten MJC Trier erwartungsgemäß deutlich geschlagen geben. Beim 37:77 (21:40) konnte die Mannschaft von Trainern Frauke Woll nur in den ersten zehn Minuten dagegenhalten.

Während Trier nach dem neunten Sieg weiter vom Aufstieg träumen darf, muss man bei den Westpfälzerinnen allmählich mit den Planungen für die Oberliga beginnen. Der Aufsteiger belegt nach dem Ende der Hinrunde den letzten Tabellenplatz und wartet nach wie vor auf den ersten Punktgewinn. Der Rückstand auf den Vorletzten Eintracht beträgt zwei Punkte.

Jetzt hilft nur ein Wunder

Auch der ASC Mainz II, der bislang fünf Punkte sammeln konnte, ist theoretisch noch in Reichweite. Da der FCK gegen seine beiden größten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Hinrunde den Kürzeren zog, muss das Team schon auf ein Basketball-Wunder hoffen, wenn es die Klasse noch halten will.

Dass die Trauben gegen Trier sehr hoch hingen, war keine Überraschung, auch wenn das Team von der Mosel im Meisterschaftsrennen zuletzt einen herben Dämpfer hinnehmen musste und bei Spitzenreiter Bad Homburg mit 55:88 untergegangen war.

Die deutliche Schlappe im Spitzenspiel schien den Tabellendritten zunächst ein wenig zu lähmen, sodass der erste Abschnitt sehr ausgeglichen verlief (13:13/10.).

„Der Frust sitzt tief“

„Eigentlich hatten wir ein ganz gutes Gefühl, weil wir uns in den letzten Wochen ein bisschen nach vorne entwickelt haben, aber das Spiel gegen Trier war ein reines Desaster. Da gibt es auch nichts mehr schönzureden“, stellte Woll nach der elften Pleite im elften Spiel klar. Das Ziel, Trier so lange wie möglich zu ärgern, wurde nur im ersten Viertel erreicht.

Fortan lief bei den Gastgeberinnen nicht mehr viel zusammen. „Die Chancenverwertung war eine Katastrophe. Es war niemand dazu in der Lage, den Korb zu treffen. Es war einfach nur schlecht, der Frust sitzt richtig tief. Wir sind alle sehr enttäuscht“, führte die Trainerin aus. Beim FCK lief im Spiel nach vorne im zweiten und letzten Viertel überhaupt nichts mehr zusammen.

In beiden Abschnitten zusammen erzielte das Team nur magere zwölf Punkte. Trier lag zur Pause mit 40:21 (20.) in Führung und baute seinen Vorsprung bis zum Ende der Partie auf 40 Punkte aus. Während beim MJC gleich vier Spielerinnen zweistellig trafen, schaffte dies beim FCK diesmal niemand.

Zum Rückrundenauftakt erwarten die Korbjägerinnen vom Betzenberg gleich die nächste Herkulesaufgabe, wenn am kommenden Samstag (20 Uhr) der Tabellenzweite aus Dillingen in der Barbarossahalle antritt. Das Hinspiel entschieden die Saarländerinnen übrigens mit 87:40 für sich.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Schmitt, Suvejzdis (je 6), Rasch, Davitkova (je 5), Krüger (4), Becker, F. Sajons (je 3), Herzog, Damm (je 2), M. Sajons (1), Woll, Knerr