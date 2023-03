Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne schoss am Dienstagmorgen in der Salzstraße in den Himmel. Dort wird seit Ende Februar die Wasserversorgung erneuert. Die Fertigstellung verzögert sich – zum Ärger der Anwohner.

Wasser drückt sich am Dienstagmorgen mit einer ungeheuren Wucht aus einer offenen Baugrube durch den Boden und schnellt in die Luft. Der Strahl ist auch in einiger Meter Entfernung noch