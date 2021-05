Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. Er war der größte Spieler, den der 1. FC Kaiserslautern hervor gebracht hat. Der langjährige RHEINPFALZ-Sportredakteur Peter Lenk erinnert mit einer sehr persönlichen Erzählung an den Jahrhundert-Fußballer.

In den Fünfziger Jahren war’s. Ich durfte zum ersten Mal mit meinem Bruder Hannes und Onkel Alois auf den Betzenberg. Die Beiden, schon länger Stammgast bei den Heimspielen des 1. FCK, konnten meinen flehentlichen Blick eines Sonntagnachmittags nicht mehr ertragen. „Also gut“, sagte Onkel Alois zu mir, „du därfsch mit enuff“. Wir gingen die Richard-Wagner-Straße hinauf, bogen nach links in die Logenstraße ein und ließen uns mit dem Strom Mensch durch die Bahnunterführung ziehen. In der Malzstraße spielte ein blinder Mann auf einer Ziehharmonika, zwischen den Knien ein Stoffsäckchen. Ein Bild auf der Ziehharmonika zeigte ihn stehend auf einem Trapez. „Da Pitsche“, drückte mir Onkel Alois zehn Pfennig in die Hand, „die sind fer dänn Mann“.

Der Onkel Alois war ein lieber Mensch. In all den Jahren habe ich von ihm kein einziges böses Wort gehört, auch nicht von seiner Frau, der Tante Lisje. Er fuhr Hefe für die Bäckerinnung in Kaiserslautern und Umgebung aus. In den großen Ferien durfte ich manchmal mitfahren. Ein besonderes Erlebnis. Aus einem bestimmten Grund. In Schallodenbach belieferte er eine Bäckerei und stets brachte er mir aus dieser eine mit Zuckerguss überzogene Schneckennudel mit. Das kleine Führerhaus des Transporters roch herrlich nach der frischen Schneckennudel, ein Geruch, den ich heute noch in der Nase habe. „Da, die iss fer doi Bruder“, sagte Onkel Alois und überreichte mir eine Tüte. Die roch den ganzen Heimweg verführerisch, aber ich konnte widerstehen. Abends als mein Bruder und ich zusammen wie immer unser Hörspiel im Radio hörten, füllte sich das Dachzimmerchen mit dem Geruch der allerdings nicht mehr frischen Schneckennudel, die, so bin ich auch heute noch überzeugt, die besten auf der ganzen Welt waren.

Eine dunkle Haarsträhne auf der Stirn

Der Hannes und der Onkel Alois hatten ihren Stammplatz auf dem „Betze“ auf der Südseite des Stadions, wo sich die Menschen eng an eng drängten. Ich stand hinter den beiden und jedesmal, wenn sie mit der Reihe in die eine oder andere Richtung rückten, gab ein kleiner Zwischenraum zwischen ihnen den Blick auf das Spielfeld frei. Und ich erblickte zum ersten Mal Fritz Walter. Was mir besonders auffiel, war nicht seine Fußball-Kunst, sondern eine dunkle Haarsträhne, die sich auf der schwitzenden Stirn sechsförmig nach unten zog. „Wie bei Bill Haley“, schoss es mir in den Kopf.

Ich war ein leidenschaftlicher Fan des amerikanischen Rock’n’ Rollers. Wenn mein Bruder eine Party machte, die Mädels ihre Petticoats wirbeln ließen, spitzte ich durch einen Türspalt und lauschte fasziniert dem Ohrwurm „Rock around the clock“, der bestimmt hundertmal am Abend lief.

Der Hannes war sechs Jahre älter als ich. Und beim Kanälcherspiel wurde er stets als einer der ersten gewählt. Weniger wegen seiner fußballerischen Qualitäten, aber er galt als sehr mannschaftsdienlich und fair. Und zudem brachte er stets seinen kleinen Bruder mit, der sich mit seinen dünnen Ärmchen als idealer Ballklauber aus dem Kanalloch entpuppte.

Geniale Zuspiele: „Däs do kann nur de Fritz“

Der Onkel Alois, der Hannes und später mein langjähriger Kollege Heinrich Breyer waren sich einig, den besten Fußballer der Welt gesehen zu haben. „Däs do, däs kann nur de Fritz“, pflegte der Onkel Alois bei einem genialen Zuspiel oder einem phantastischen Dribbling zum Hannes zu sagen. Und ich meinte, dass der Fritz der erste weltweit war, der den Pass zu einem Mitspieler schickte, obwohl er nicht in seine Richtung blickte. Später tauften die US-Basketball-Größen um Michael Jordan diese Art des Passes auf „no look pass“. Aber der Fritz war der erste.

Der Heimweg vom „Betze“ geriet fast immer zu einem Triumphzug. Voller Stolz marschierten wir „ennunner“ in die Stadt. Und als wir ans Viadukt kamen, riefen uns Eisenbahner fragend von oben zu: „Unn, wie hadd dann de Betze gespielt“? Und der Hannes und ich brüllten freudig hinauf zu den rußgeschwärzten Gesichtern mit den bleckend weißen Zähnen: „Mer hänn gewunn.“

Heinrich Breyer hatte eine besondere Affinität zum Fritz. Als junger Sportredakteur hatte er als einer der wenigen deutschen Sportreporter das „Wunder von Bern“ live miterlebt. Und als der 1. FCK mit dem Fritz gleich zweimal Deutscher Meister wurde, kannte die Zuneigung von Heiner für den Fritz keine Grenzen mehr. Ich saß jahrzehntelang neben ihm auf der Pressetribüne des „Betze“ und auch in fremden Stadien. Als junger Sportjournalistendachs neben dem Altgedienten. Stets musste ich mich links neben den Heiner setzen, weil ihm als junger Flakhelfer in Mannheim das Trommelfell des rechten Ohrs zerborsten war. Nicht selten murmelte der Heiner in all den Jahren zuweilen unverständliche Sätze und er machte ein Gesicht, als habe er in eine Zitrone gebissen. Spielte ein Roter Teufel nämlich einen Fehlpass, stöhnte der Heiner gequält auf: „Ach, wann däs de Fritz sieh’ würd.“

Ich hegte große Bewunderung für meinen beruflichen Ziehvater besonders dann, wenn mal wieder ein runder oder halbrunder Geburtstag vom Fritz anstand, und der Heiner mit nicht nachlassender Begeisterung die Laudatio in die Tasten der Schreibmaschine und später des Computers hämmerte. Er fand jedesmal neue Formulierungen, phantasievolle Bezeichnungen für die Fußball-Kunst des Fritz und seinen edlen Charakter. Dabei hätte der Heiner lediglich die Jahreszahl des Geburtstags-Artikels ändern müssen, denn in fünf oder zehn Jahren hatte sich in Fritz’ Leben nichts Nennenswertes getan. Und weil der Fritz auch keine Plaudertasche war, fielen die journalistischen Wort-Weihen fast immer fast vorhersehbar aus.

Für den Fritz aus Mannheim fortgezogen

Dass der Heinrich Breyer aus totaler Bewunderung für den Fritz aus Mannheim einst fortzog, einen weiten Abstoß entfernt vom Fritz ein Haus baute, dementierte der Ur-Mannheimer bis ins hohe Alter vehement. „Bu, babbel nät dumm“, pflegte er mich dann grinsend anzupflaumen. „Bu“, sagte er immer noch zu mir, als ich längst im Renten-Alter war.

Was mich heute noch ärgert ist, dass ich den Heiner nie darauf aufmerksam gemacht habe, dass er den Fritz mal hätte fragen können, ob er ein Anhänger von Rock ’n’ Roll und Bill Haley gewesen ist.

Nun, vielleicht wird dieses Geheimnis am Lauterer Fußball-Stammtisch im Himmel gelüftet. Wenn der Fritz, der Onkel Alois, der Heiner und der Hannes bei einer Weinschorle und einem Gläschen Sekt (für den Fritz) fachsimpeln. Eines ist nämlich sicher: Die Vier sind alle in den Himmel gekommen. Weil sie gute Menschen gewesen sind.

