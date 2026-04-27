Zu einem Tag des Mädchenfußballs lädt der SC Siegelbach am Samstag, 9. Mai, zwischen 10.30 und 14 Uhr auf sein Sportgelände ein.

Der Frauen- und Mädchenfußball boomt. Auch in der Region gibt es mehr und mehr Angebote. Der Tag des Mädchenfußballs ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Mädchenfußballkalender des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) und bietet eine großartige Gelegenheit, im gesamten Verbandsgebiet die Faszination des Fußballs hautnah zu erleben.

Die „Schnupperangebote“ sind die perfekte Gelegenheit für alle Mädchen, die bisher noch nicht im Verein spielen. Hier geht es nicht um Leistung oder Druck, sondern rein um den Spaß an der Bewegung.

Ungezwungen und spaßorientiert

Die Veranstaltung wird von den Fußballkreisen des SWFV in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und weiteren Partnern organisiert. Ziel ist es, möglichst vielen Mädchen den Zugang zum Fußball zu erleichtern und sie in einem ungezwungenen und spaßorientierten Umfeld für den Vereinssport zu begeistern.