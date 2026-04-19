Nach drei Spielen mit sieben Punkten musste der SV Morlautern gestern im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga einen herben Rückschlag hinnehmen.

Mit einem deutlichen 5:1 (1:1)-Sieg entführte die SG Bad Kreuznach am Sonntagnachmittag die Punkte vom Kieferberg. Dabei hatte der SV Morlautern bis zur Pause sogar ein leichtes Chancenplus. „Die erste Hälfte war mehr als gut. Wir killen uns dann quasi selbst, weil wir vorne das zweite Tor nicht machen und hinten nach der Pause Kreuznach die Führung durch einen Fehler schenken“, sagte Morlauterns Trainer Daniel Graf. Mit vorne meinte Graf eine Topchance von Philipp Koch, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte freistehend vor Kreuznachs Torhüter Felix Basting nur den rechten Außenpfosten traf. Hinten war ein fataler individueller Schnitzer von Rechtsverteidiger Gani Raifovski gemeint, der den 2:1-Führungstreffer der Gäste durch Doppeltorschütze Malik Schäfer einleitete (49.).

Die Gastgeber spielten eine richtig starke erste Hälfte. Morlautern war bissig, lauf- und zweikampfstark. Insgesamt sahen die Zuschauer eine unterhaltsame und intensive Partie. Morlautern verbuchte durch Burhan Öztürk (4.) und Philipp Koch (7.) erste Torannäherungen. Die Gastgeber hatten etwas Glück, dass die gut kombinierenden Gäste bei zwei Abschlüssen von David Molnar (13.) und Jamal Willrich (45.) jeweils den Ball nicht richtig trafen. Die Morlauterer Führung fiel aber nicht unverdient. Nach einer Ringereinlage gegen Morlauterns Felix Bürger ließ der Schiedsrichter Vorteil laufen. Waleed Al-Alem lief seinem Gegenspieler Niklas Langer davon. Koch brauchte die Flanke aus kürzester Distanz nur noch einzudrücken (16.). Al-Alem hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß. Er scheiterte aber am gut reagierenden Basting (23.). Beim Ausgleich machte dann Morlauterns Torhüter keine gute Figur. Er kam zu spät aus seinem Tor. Kreuznachs Kapitän Deniz Darcan, mit Malik Schäfer Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels, umkurvte Desmond Young und und netzte zum 1:1 ein (32.). Bis zum Wechsel ging es in hohem Tempo rauf und runter. Mit einem Abseitstor von Al-Alem (40.) und leichten Vorteilen für den SVM.

SVM plötzlich unkonzentriert

„Wenn mir jemand in der Halbzeit gesagt hätte, dass wir das Spiel noch 1:5 verlieren, hätte ich es nicht für möglich gehalten“, kommentierte Morlauterns Trainer Graf. Innerhalb von zwölf Minuten erzielten die Gäste drei blitzsaubere Tore. Morlautern agierte plötzlich gegen den Ball völlig unkonzentriert. Zweimal Malik Schäfer (49./61.) und Levi Mukamba (56.) schraubten das Ergebnis auf 1:4. Das vierte Tor bereitete Mukamba mit einer sehenswerten Rabona-Hereingabe vor. Die Partie war so gut wie entschieden. Kapitän Darcan machte mit seinem zweiten Treffer zum 1:5 endgültig den Deckel drauf (71.). Auch eine zwei Mann-Überzahl konnte Morlautern in der Schlussphase nicht zur Ergebniskosmetik nutzen.

„Wir sind durch einen Fehler in Rückstand geraten. Morlautern hat die Führung auch gut herausgespielt. Dann haben wir uns ins Spiel reingebissen. Wir haben darauf gehofft, dass Morlautern nachlässt und so ist es gekommen. Dann waren wir, was die Chancenverwertung betrifft, eiskalt und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“ , sagte Bad Kreuznachs Trainer Mario Spreitzer. Das 2:1 und 3:1 habe seiner Mannschaft den Zahn gezogen. „Da war die Moral schon etwas weg. Kreuznach ist dann auch sehr spielstark und hat verdient gewonnen“, so das Fazit von Graf.