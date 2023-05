Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Dobet Gnahoré war eine Grammy-Preisträgerin der Höhepunkt des dreitägigen „Sound of the World“-Festivals, das im Kammgarn-Kulturgarten stattfand. Mit elektrisierendem Afro-Pop schlug die Sängerin von der Elfenbeinküste, eines der aufregendsten Talente der zeitgenössischen afrikanischen Musik, ihr Publikum in den Bann. Ein echter Hingucker war die Frau, deren Geschichte sich wie in Märchen ließt, außerdem.

Maisgelbe Hose, dekoriert mit großen, blutroten Kreisen, unter der ebenso farbigen Jacke lediglich ein schwarzer BH, schulterlange, schwarze Rasta-Locken,