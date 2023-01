Einige Fasnachtsumzüge wurden bereits abgesagt. Nicht so in Ramstein-Miesenbach. Für den Verein Bruchkatze, die Verbandsgemeinde und die Stadt steht fest: Der 72. Westricher Fasnachtsumzug am 21. Februar findet statt.

Entschlossen ist sie, aber kein Typ für Alleingänge. „Gemeinsam“, dieses Wort benutzt Beate Kimmel (SPD), wenn sie darüber spricht, wie sie Dinge anpacken will. Kaiserslautern hat Kraft, sagt sie. Als Oberbürgermeisterin will sie dafür sorgen, dass die Stadt diese Kraft nutzen kann.

Mit ihrem Gründungsjahr 1839 ist die Stadtbibliothek Kaiserslautern die zweitälteste öffentliche Bibliothek in Deutschland. Während der Corona-bedingten Schließung konnten Bücher, Hörbücher, Filme, CDs und Spiele ausschließlich telefonisch oder per E-Mail bestellt und zu einem eigens vereinbarten Abholtermin an einem Ausgabefenster mitgenommen werden. Inzwischen darf wieder selber in den Regalen gestöbert werden.

Dass ein Rettungswagen mit einem Patienten an Bord statt zum nächstgelegenen Krankenhaus zu einem weiter entfernten Hospital fahren muss, kommt immer mal wieder vor. Dennis Kolter, Sprecher des Westpfalz-Klinikums, sagt wieso.

Die Alte Schmiede soll endlich fertig werden, die die Stadt vor mehr als zehn Jahren kaufte, um sie nicht dem Verfall zu überlassen. Aber Otterberg hat sich noch andere Projekte für 2023 vorgenommen, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein berichtet.