Benjamin Klein, Torhüter des Fußball-Verbandsligisten SV Steinwenden, wünscht sich eines besonders zurück: „Was zurzeit fehlt, ist bei kaltem aber schönem Wetter mit den Mannschaftskameraden vor vielen Zuschauern zu spielen“, sagt Klein, der als Bilanzbuchhalter auf der Airbase in Ramstein-Miesenbach arbeitet. Er liebt auch das besondere Sportplatzfeeling, wenn es von den Umkleidekabinen unter dem Sportheim über die Fußgängerbrücke der Hauptstraße in Steinwenden in Richtung Fußballplatz geht – der Rasen zu riechen ist, während sich der Geruch von Bratwurst und Co. über die Zuschauerplätze legt.

„Im Moment fehlt einfach auch der Wettkampfgedanke. Viele machen zwar für sich etwas, Stabilisationstraining oder Laufen, aber das ist etwas anderes“, stellt Klein fest. Insbesondere die Gemeinschaft, die beim SV Steinwenden eine besondere Bedeutung hat, wünscht sich der 29-Jährige sehnlich zurück. „Es ist egal wer. Ob der Betreuer, Zuschauer, Zeugwart, Spieler oder Trainer. Egal, ob du gewinnst oder verlierst. Sie fehlen zurzeit alle“, sagt Klein.

An der Leistungsgrenze

Der SVS-Torhüter hat aber auch einen besonderen Wunsch für sich selbst. Neben Waldläufen mit Spezi Florian Fromlowitz, dem früheren Torhüter des 1. FC Kaiserslautern, wünscht sich Klein das Torhütertraining mit dem früheren Profi zurück. „Laufen macht einfach nicht so viel Spaß. Eine Gerry-Ehrmann-Einheit mit Flo, wo es dann auch mal an die Leistungsgrenze geht“, sagt der langjährige Verbandsligaspieler, sei sein persönlicher Wunsch.

Denn auch wenn es im Amateurbereich besser sei, etwas dosierter zu arbeiten, nehme Klein gerne immer mal wieder eine Schweinehund-Einheit in sein Trainingsprogramm auf. „Die Serien, die wir dann machen, sind schon extrem anstrengend. Aber es macht mir dann schon Spaß, zusammen mit Flo zu trainieren.“

