Wegen Sanierungsarbeiten muss am Donnerstag, 23. März, von 9 bis 12 Uhr die Fahrspur nach Mannheim entlang des Baufeldes temporär gesperrt werden. Die Sperrung sei für die Ausführung von Messungen und Schutzplankenarbeiten erforderlich, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Seit Monaten wird an dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen (AS) Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim gearbeitet. Während der Sperrung wird der Verkehr auf den Überflieger in Richtung A63/Abfahrt Centrum sowie in der Baustellenverkehrsführung auf die übergeleitete Spur in Fahrtrichtung Mannheim umgeleitet. Die AS Kaiserslautern-Mehlingen/Centrum und die AS Kaiserslautern-Ost sind in dieser Zeit gesperrt, so die Autobahn GmbH. Verkehrsteilnehmer sollten Fahrzeitverlängerungen einplanen.