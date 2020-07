Entenfamilie im Bachlauf

Karsten Glöser hat am Bachlauf vor der Hochschule an der Kammgarn eine Entenfamilie fotografiert. Das Entenpaar, das seit einigen Monaten dort lebt, hat Nachwuchs bekommen. „Ich fand die Szene schön“, berichtet er. Leider säßen die Enten seit einigen Tagen auf dem Trockenen, weil der Bachlauf mal wieder ausgefallen ist, das sei schade. Karsten Glöser hofft, dass die Besucher, die dort ihre Hunde Gassi führen, wobei sie deren Hinterlassenschaften meist liegen lassen, Rücksicht auf die kleine Familie nehmen werden.

Beim Spaziergang entdeckt

Hanna Jacob hat beim morgendlichen Spaziergang durch Hohenecken ein Tier entdeckt, das heute selten geworden sei, schreibt sie zu ihrem eingesendeten Foto. Zu sehen ist eine kleine Blindschleiche.

Was denken sich die Leute dabei?

Das fragt sich Uwe Jacobsen beim Anblick eines Kleidercontainers, um den herum Menschen säckeweise aussortierte Kleider gestapelt haben. Aufgenommen ist das Bild beim Friedhof in Siegelbach. Ähnliches hat der Leser beim Glascontainer entdeckt, auf dem Teller, Tassen und Tüten abgelegt wurden. „Wo bleibt hier die Vernunft“, fragt sich der Leser. Vielleicht könne sein Hinweis dazu anregen, dass sich die Menschen Gedanken darüber machten, was hier nicht richtig gelaufen ist, hofft er.

Unschönes Stadtbild

Otto Gebhart hat uns ein Bild mit dem Titel „Moderne Stadtbildgestaltung“ geschickt. Zu sehen ist ein Pflanzkübel vor der Stiftskirche Kaiserslautern. Darin befinden sich nur Unkraut und Dreck.

Auch Franz Henrich ist auf eine unschöne Ecke in der Stadt aufmerksam geworden, er hat uns ein Bild von der rekonstruierten neuen Kaiserpfalz geschickt. Dort sei alles voller Müll und Unkraut, schreibt der Leser.

Der Betzenberg im goldenen Licht

„Anscheinend in guter Laune wegen des bevorstehenden Spiels und 4:0-Sieges gegen den KFC Uerdingen am nächsten Tag hüllte die Sonne (Betzefan!) das Stadion auf dem Betzenberg noch am späten Abend in ein gute Laune verbreitendes goldenes Licht“, schreibt uns Leserin Ulrike Briehl zu dem Bild, das sie aufgenommen hat.

Was könnte es sein?

Ist es vielleicht ein Känguru? Oder ein Biber? Der Fantasie sind beim Betrachten des Wolkenbildes, das Maria Wenz geschickt hat, keine Grenzen gesetzt. Ihre Enkelkinder hätten das außergewöhnliche „Tier“, das die Sonne mit den Wolken am Abend gebildet hat, sehr cool gefunden.

Auf einem Blatt am Baum

Herbert Rohmer hat eine asiatische Harlekin-Marienkäfer-Puppe kurz vor der Verwandlung zum Harlekin-Marienkäfer fotografiert. Die Puppe saß auf einem Blatt am Mirabellenbaum in Augenhöhe, an den Blättern habe es viele Blattläuse gegeben.