Martin Kindervater stellt sich mit „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ von Bertolt Brecht am Pfalztheater vor. Konstanze Führlbeck hat sich mit ihm unterhalten.

Worum geht es in „Herr Puntila und sein Knecht Matti“?

In einer ländlichen Region namens Tavasthus im südlichen Finnland lebt der Gutsbesitzer Puntila. Dieser Mann besitzt eine gespaltene Persönlichkeit: In nüchternem Zustand ist er ein rücksichtsloser und ausbeuterischer Tyrann. Betrunken jedoch ist er ein freundlicher und zugewandter Menschenfreund, der seinen Knecht und Chauffeur Matti duzt und seine Angestellten liebevoll behandelt. Sein Chauffeur muss ihn überall hinbringen und auf ihn warten, während er sich betrinkt. Um seine Geschäftsbeziehungen zu verbessern, möchte Puntila seine Tochter Eva mit einem Diplomaten verheiraten. Doch Eva hat bereits ein Auge auf Matti geworfen. In einer Volkskomödie würden die beiden am Ende heiraten, aber bei Brecht nicht. Denn, wie es in seiner „Dreigroschenoper“ so schön heißt: „Die Verhältnisse, sie sind nicht so!“

Also spielt Brecht bewusst mit Erwartungshaltungen?

Ja. Dadurch, dass er ein Volksstück der finnischen Autorin Hella Wuolijoki, auf deren Landgut er 1940 auf seiner Flucht vor den Nazis Zuflucht gefunden hat, als Grundlage nimmt, ist „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ eines seiner unterhaltsamsten und besten Stücke. Auch die Entstehungszeit ist mehr als ungewöhnlich: Im idyllischen finnischen Sommer schreibt Brecht an einem Stück, während um ihn herum bereits der Zweite Weltkrieg tobt. Dennoch werden die typischen Themen des großen Theatermachers verhandelt: Klassismus, Das Leben von Ausbeutern und Ausgebeuteten, Kapitalismus, (un-)veränderbare Machtstrukturen.

Kann man „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ zu Brechts berühmten Lehrstücken zählen?

In erster Linie ist es ein Volksstück, das bis heute zu den beliebtesten und meistgespielten Werken von Brecht gehört. Es hat viele volkstümliche Anklänge, nicht zuletzt durch die Musik von Paul Dessau, die das finnisch-ländliche widerspiegelt. Es ist eine wirklich andere Welt, von der sich Brecht hat inspirieren lassen. Und trotzdem gibt es in dieser Welt genug Probleme: Es gibt die, die alles haben, und die, die (fast) nichts haben.

Wie sieht die Figurenkonstellation aus? Und wie zeichnen Sie die Charaktere?

Im Mittelpunkt steht ganz klar der Platzhirsch Puntila. Ein Stern, um den sich alles dreht. Sein wichtigster Spielpartner ist Matti. Diese Figur ist Puntilas Chauffeur und Diener, der seinem Herrn immer zu Diensten steht. Es wird von einer Welt erzählt, in der es weder einen Achtstundentag noch ein Arbeitsschutzgesetz gibt. Matti ist seinem Herrn permanent ausgeliefert. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft hier sehr weit auseinander. Wichtig ist, dass es bei allen Figuren eine ganz klare Trennung zwischen Oberschicht und Unterschicht gibt. Es gibt den Probst, der den Klerus vertritt, es gibt den Richter, der die Justiz vertritt und den Diplomaten beziehungsweise Attaché. Diese Figuren bilden eine Art Powerclan und machen alles unter sich aus. Dann gibt es die Bediensteten und Angestellten: Zum Beispiel die Köchin, das Stubenmädchen und den Chauffeur. Für Puntila sind Arbeiter keine Menschen, sondern Mittel zum Zweck. Matti legt immer wieder den Finger in die Wunde. Denn er führt dem Gutsbesitzer seine eigenen Widersprüche vor. Dabei ist Puntila der klassische Unbelehrbare, eine narzisstische, sich nur um sich selbst drehende Figur. Er ist ein Machtmensch mit Geld und ohne Skrupel – die kommen erst, wenn er trinkt. Als Betrunkener ist er vorübergehend ein sehr unterhaltsamer und charmanter Mensch. Nüchtern wird Puntila auch zum Sexist, der sich mehr als unflätig gegenüber anderen Frauen verhält und in einer Selbstverständlichkeit darüber entscheidet, welchen Mann seine Tochter heiraten soll. Wir haben uns bei den Proben oft den Kopf darüber zerbrochen, wie wir das umsetzen wollen, da wir nicht vorhaben, einfach nur plumpe Muster zu reproduzieren. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht mit einer Holzhammer-Didaktik daherkommen. Interessanterweise enthält das Stück aber auch viele Elemente aus der „Commedia dell’arte“. So tauchen viele verschiedene typisierte Figuren auf: der reiche Vater, der tumbe Schwiegersohn, die verwöhnte Tochter, der freche Chauffeur. Das sind Typen, aus denen Brecht echte Charaktere macht.

Wie sieht das dann auf der Bühne aus?

Brecht hat in seinem Stück sehr viele finnische Spezifika eingebaut: Alkoholkonsum, Sauna und Birkenwälder. Überhaupt wird sehr viel über die finnische Natur und Landschaft gesprochen. Mir war es sehr wichtig, dass ich zusammen mit meiner Kostümbildnerin Anne Manss und meinem Bühnenbildner Thomas Dörfler dafür ein entsprechendes Bild finde. Ich würde sagen, dass uns dreien dies gelungen ist. Denn das Bühnenbild von Dörfler ist einfach spektakulär. Ich will gar nicht so viel verraten, aber wir haben zwei Wohnwagen und mehrere Autos auf der Bühne! Die Inspiration hierfür lieferte ein Volkssport in Finnland: Die Schrottkisten-Rallye, dort als Jokkis („Autorallyes für Jedermann“) bekannt. In Finnland ist das ein extrem populäres Motorsport-Event, das für alle Menschen zugänglich ist. Das heißt, dass dort Leute aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten mit ihren Schrott-Autos gegeneinander antreten. Damit haben wir das Stück in einer Welt verortet, die in erster Linie allen Menschen vertraut ist, in der sie zusammenkommen können. Was natürlich nicht heißt, dass es immer noch Grenzen innerhalb der sozialen Schichten gibt. Die verschwinden ja (leider) nicht einfach so.

Also spielt Ihre Inszenierung nicht auf einem Gutshof?

Sie spielt in einer Parallelrealität, die finnisch ist. Es ist eine sinnliche, aber kaputte Welt, in der viel Schrott herumsteht. Vielleicht ist es aber auch eine Welt, die eine reale Zukunft sein könnte.

Und welche Rolle spielt die Musik?

Sie spielt eine große Rolle. Die Musik von Paul Dessau ist ein integraler Bestandteil des ganzen Stücks, geschrieben für Akkordeon und Gitarre. Ich bin sehr froh, dass die sehr versierte und beim Kaiserslauterer Publikum bestens bekannte Akkordeonistin Alexandra Mass mit an Bord ist. Die Lieder, die sie spielen und unser Ensemble singen wird, sind als szenischer Kommentar angelegt. Auch die Musik hat einen finnischen Charakter: Dessau hat sich von finnischen Volksliedern und Melodien inspirieren lassen. Auch wird man finnischen Tango, der im Land der tausend Seen zum Nationaltanz zählt, zu hören bekommen!

Auf was darf sich das Publikum denn am meisten freuen?

Auf eine berauschende und musikalische Brecht-Komödie, die mit einem äußerst spielfreudigen Ensemble aufwartet.

Termin

Premiere am Samstag, 25. April, 19.30 Uhr (Einführung um 19 Uhr im Foyer), Großes Haus des Pfalztheaters. Weitere Aufführungen am 7., 10. und 30. Mai sowie im Juni. Karten unter Telefon 0631 3675 209. oder per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de, online unter pfalztheater.de.



Zur Person

Martin Kindervater, geboren 1984 in Erfurt, studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft und Japanologie in München, Köln und Tokio. Seit 2013 realisiert er Produktionen an zahlreichen deutschen Stadt- und Staatstheatern. Seine Regiearbeiten umfassen ebenso klassische wie moderne Dramen („Maria Stuart“ am Theater Freiburg oder „Die Weber“ am Schauspiel Wuppertal, Romanadaptionen („Warten auf die Barbaren“ am Mainfrankentheater Würzburg und oder „Mephisto“ am Schlosstheater Celle) als auch Eigenproduktionen („Männchen“ am Pathos Theater München). Zusammenarbeiten verbindet Kindervater unter anderem mit Rimini Protokoll, Schorsch Kamerun, Kornél Mundruczó, Gülbin Ünlü und Christine Umpfenbach. Kindervaters Inszenierungen wurden unter anderem zu den Bayerischen sowie den Baden-Württembergischen Theatertagen eingeladen. Zuletzt war am Badischen Staatstheater Karlsruhe seine Adaption von Morton Rhues Roman „Die Welle“ zu sehen. „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ ist Kindervaters erste Arbeit am Pfalztheater Kaiserslautern.