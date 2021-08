Wieder einmal eine verlassene Baustelle. Ein Leser aus der Fliegerstraße meldete seinen Unmut darüber, dass direkt vor den Garagen eine Baustelle in der Sommerhitze vor sich hindöst.

Die Arbeiten in der Fliegerstraße sollten „schnellstmöglich“ ausgeführt werden und „spätestens bis zum 2. Juli komplett abgeschlossen“ sein. Der Leser zitierte ein Schreiben der Baufirma, die in der Nachbarschaft Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Kaiserslautern ausführte. Doch die Frist verstrich, ohne dass die Baustelle abgeräumt wurde. „Ich möchte nicht wissen, was los wäre, wenn bei unserem Baudezernenten Peter Kiefer die Garagenzufahrt so lange nicht möglich wäre“, ärgerte sich der Leser.

Wann wird die verlassene Baustelle in der Fliegerstraße abgeräumt? Wir fragten bei den Stadtwerken Kaiserslautern nach. Hans-Peter Frey, Abteilungsleiter Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, wirbt um Verständnis.

„Die Baumaßnahme an der Fernwärmeleitung ist technisch abgeschlossen. Das Schließen der Asphaltdecke kann nach Rücksprache durch uns mit der beauftragten Baufirma allerdings erst durch die Zusammenlegung mit anderen Baumaßnahmen in dieser Woche fertiggestellt werden. Sie hat uns zugesichert, dass die Arbeiten bis Freitag, 17. Juli, abgeschlossen sein werden.“

Wo sind die Ordnungshüter?

Ein Leser machte auf die allabendlichen Verhältnisse am Martinsplatz in der Corona-Zeit aufmerksam. Trauben von Menschen hingen am Hannenfass und feierten dort ab. Der Leser fragte, wo die Ordnungshüter bleiben.

Die Stadtverwaltung teilte uns daraufhin mit, dass die Stadt, das Polizeipräsidium Westpfalz und die US-Militärpolizei ihre Streifentätigkeiten in der Altstadt verstärkt hätten, insbesondere auch an den Wochenenden.

Pressesprecherin Sandra Zehnle beklagte das Verhalten der Menschen trotz der Corona-Gefahr. „Leider stellt unser Ordnungsamt fest“, so Zehnle, „dass sich die Bevölkerung von Tag zu Tag weniger an die Corona-Bekämpfungsverordnung hält. Als Paradebeispiel kann hier die Party vom 5. Juli in der Altstadt mit über 250 Teilnehmern betrachtet werden. Hier drohen hohe Bußgelder im fünfstelligen Bereich.“

Die Stadtverwaltung forderte die Gastronomen auf, in ihrem eigenen Interesse auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln beziehungsweise der Corona-Bekämpfungsverordnung zu achten. Es drohten bei Nichtbeachtung empfindliche Bußgelder oder gar eine Gewerbeuntersagung.

Eine Bürgerin wollte das Schild

Die seit Tagen erwartete Begründung der Stadtverwaltung dafür, dass in der Lärchendell, einem Weg auf dem Gersweilerhof, ein Schild aufgestellt wurde, das die Geschwindigkeit auf 30 km/h auf dem abschüssigen, unebenen Weg drosselt, ist eingetroffen. Ein Leser hatte darüber nur den Kopf geschüttelt. Es könne nicht mehr als zehn oder 15 Kilometer in der Stunde hier gefahren werden, so der Anwohner.

Die Stadtverwaltung informierte, dass das Verkehrszeichen auf Hinweis einer Anwohnerin aufgestellt worden sei. Sie habe moniert, dass an dieser Stelle eine Beschilderung fehle. Die Lärchendell sei eine nicht ausgebaute Straße beziehungsweise ein Weg, der zu mehreren Grundstücken mit Bebauung führe, so die Stadtverwaltung. Die Beschilderung sei in Anlehnung an die Umgebungsstraßen erfolgt und besage, dass dort maximal 30 km/h gefahren werden dürfe.