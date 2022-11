In Kaiserslautern hat sie die Berufsausbildung gefunden, die sie gesucht hat. Dafür hat Johanna Rieschl (22) ihr Zuhause bei den Eltern im badischen Kürnbach für dreieinhalb Jahre mit einem Zimmer in der Uniwohnstadt getauscht. Ein nicht alltäglicher Beruf ist es, den sie für sich entdeckt hat. 2018 hat die Abiturientin an der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) den Beruf einer Technischen Modellbauerin, Fachrichtung Anschauung, gewählt.

Wie sie auf den Beruf kommt? „Ich habe immer gerne mit Holz gearbeitet, Konstruktionen ausprobiert und zusammengebaut.“ Mit der Ausbildung am Fachbereich Architektur hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Den Beweis dafür, offensichtlich den richtigen Beruf gewählt zu haben, hat sie einmal mehr, weil sie mit ihrer Abschlussarbeit beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 nicht nur als Kammersiegerin, sondern auch als Landessiegerin im Bezirk der Handwerkskammer der Pfalz abgeschnitten hat. Beeindruckt war die Jury von ihrem Gesellenstück, dem Fassadenschnitt eines Bürogebäudes mit drei Etagen im Maßstab 1:20.

Modelle aus Holz hergestellt

Ob Fahrrad, Schrank oder Wohnhaus, bevor ein Produkt marktfähig gemacht wird, müssen Modelle von ihm angefertigt werden. Technische Modelle dienen der Anschauung, insbesondere in der Architektur. Als Studierende müssen auch angehende Architekten zu ihren Entwürfen Modelle anfertigen. „Dazu haben wir nach Angaben der Studenten die einzelnen Teile aus unterschiedlichen Materialien im Digitallabor zugeschnitten und die dazugehörige Plattform und Umgebung gestaltet“, erläutert Johanna Rieschl ihre Arbeit als Technische Modellbauerin. „Wir haben viel mit Holz gearbeitet“, erinnert sie an den Bereich „Holzforschung“ an der TU.

Zusammen mit 24 Auszubildenden ihrer Fachrichtung, daneben gibt es noch die Fachrichtungen „Gießerei“ und „Karosserie und Produktion“, hat sie sechs Mal im Jahr für zwei Wochen die Bundesfachklasse für Technischen Modellbau an der Berufsschule Biedenkopf in Hessen besucht. Zwischenzeitlich hat sich Johanna, die in ihrer Freizeit im Musikverein Klarinette spielt und sich in der Jugendarbeit einbringt, für ein duales Studium der Informatik in Karlsruhe entschieden.