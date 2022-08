Dass Laufen auch Mannschaftssport sein kann und keiner allein laufen muss, soll eine besondere Aktion vermitteln, die sich die LLG Sickingenstadt Landstuhl ausgedacht hat. Die Idee dafür hatte Lucas Bambach, und ein bisschen Schuld daran sind die Fußballer.

„Bei den Fußballern gibt es immer eine klassische Vorbereitung. Die Läufer brauchen das eher nicht, die sind ja das ganze Jahr über fit“, erzählt der Läufer der LLG, wie er auf die Idee kam. „In anderen Sportarten gibt es ein Trainingslager. Vielleicht könnten wir das auch machen?“, dachte er sich und überlegte weiter, wie sich das Ganze umsetzen ließe. „Bei uns im Verein gibt es eine bunte Mischung aus Jung und Alt, männlich und weiblich, aus verschiedenen Orten, unterschiedlichen Berufen. Wie lässt sich das unter einen Hut kriegen und wie schaffen wir es, sie und neue Leute die uns kennenlernen wollen, zu einer Laufgemeinschaft zu verbinden?“ Fragen wie die stellt er sich und kam zu dem Schluss, dass eine Laufwoche mit unterschiedlichen Programmpunkten all das erfüllen könnte. Die „Runnersweek“ der LLG Landstuhl war geboren.

Vom 22. bis 28. August findet sie jetzt statt. Treffpunkt ist montags bis freitags um 18 Uhr hinter der IGS Landstuhl, am Samstag steht eine Vormittagseinheit auf dem Programm, am Sonntag gemeinsames Training und die Teilnahme als Laufgemeinschaft am Holzlandlauf in Schopp.

Krafteinheit und Aquajogging

Auf die Teilnehmer wartet weit mehr als tägliche Laufeinheiten. „Jeden Tag zehn Kilometer zu laufen wäre langweilig“, sagt Lucas Bambach, der Abwechslung ins Programm bringen will. Am Freitag ist beispielsweise Krafttraining angesagt. Gemeinsam geht es zur Uni Kaiserslautern, wo der Athletikparcours zwischen Unicampus und Stadion bewältigt wird. „Damit wir auch ein paar Kilometer rauskommen aus Landstuhl“, sagt Bambach mit einem Augenzwinkern, fügt aber gleich an, dass der Ort selbstverständlich genug Möglichkeiten bieten würde, um für jeden Tag eine neue, abwechslungsreiche Strecke zusammenzustellen, ohne dass es langweilig würde.

Am Samstag geht es für die Laufgruppe ins Schwimmbad zum Aquajogging. Der Höhepunkt für alle soll aber am Sonntag steigen: Da nehmen alle gemeinsam am Holzlandlauf in Schopp teil.

Info per Telefon

Bambach freut sich auf die Gemeinschaft, dass der Teamgedanke auch die Läufer erfasst, dass neue Läufer integriert und vielleicht für den Verein begeistert werden, schließlich sind auch „externe Teilnehmer“ herzlich willkommen, wie er betont. Viele Voraussetzungen müssen sie nicht mitbringen. „Ein bisschen Grundkondition wäre ganz gut, ein bisschen Vorerfahrung und Grundfitness.“ Extremläufer und Häufigjogger muss keiner sein. „ Wenn einer fünf Kilometer laufen kann, dann können wir damit richtig gut was anfangen.“ Die Teilnehmer müssen nicht alle Einheiten mitmachen, könnten auch einfach mal reinschnuppern. Lucas Bambach bittet allerdings um eine kurze Rückmeldung unter Telefon 01573 9664497 oder per E-Mail an bambi.lucas4@gmail.com, um besser planen zu können.

Der Läufer aus Landstuhl ist gespannt, wie die Idee ankommt. Er freut sich über jeden, der vorbeikommt und sich auf das Experiment einlässt. Der ausprobiert, wie der Körper reagiert, wenn er jeden Tag laufen darf und der wie er Gemeinschaft beim Laufen und hinterher beim geselligen Beisammensein und Austauschen erleben will.