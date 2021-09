Innerhalb von nicht einmal fünf Jahren werden an der Technischen Universität zwei neue Forschungsgebäude hochgezogen, die weit und breit ihresgleichen suchen. Über 90 Millionen Euro investieren Bund und Land in der Gottlieb-Daimler-Straße. Das demonstriert eindrucksvoll, dass die Technische Universität an der Innovationsfront in Deutschland ganz vorne mitspielt.

Ob demnächst ein dritter Neubau hinzu kommt, nämlich ein neues Chemie-Gebäude, wird entscheidend auch davon abhängen, wie sich die Kommunalpolitik positioniert. Nicht ausgeschlossen, dass das Vorhaben platzt, wenn die Mehrheit im Stadtrat einen Standort auf dem Campus dem Bau im Wald vorzieht, koste es, was es wolle. Gut möglich, dass das alleinige Schielen auf den Biotopwert am Ende ein 100-Millionen-Projekt zu Fall bringt. Denn eines ist doch klar: Nach der Flutkatastrophe und der Pandemie ist überall das Geld knapp.