Zeugen meldeten am Donnerstagmittag aus der Richard-Wagner-Straße ein Mädchen, das versuche die dort geparkten Autos zu öffnen.

Nach Angaben der Polizei hatten sie beobachtet, wie das Mädchen an mehreren Fahrzeugen am Türgriff zog. Ob sie eine der Türen öffnen konnte, haben die Zeugen nicht gesehen. Nach kurzer Zeit sei ein älterer Herr auf das Mädchen zugegangen und habe sie angeschrien, sie soll damit aufhören, zu versuchen, Sachen aus seinem Fahrzeug zu stehlen. Daraufhin sei sie in Richtung Hauptbahnhof gelaufen.

Die eingetroffenen Polizeibeamten trafen in der Straße ein 13-jähriges Mädchen, auf das die Personenbeschreibung passte. Auf die Beobachtung der Zeugen angesprochen, stritt die 13-Jährige alles ab. Ihr sei langweilig, deshalb würde sie durch die Gegend laufen. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Da der ältere Herr der Polizei nicht bekannt ist und bisher auch nicht klar ist, welche Autos angegangen wurden, bittet die Polizei um Hilfe: Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefon 0631/369-2250 melden.