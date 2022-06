Einbrecher sind am Sonntag in der Humboldtstraße in eine Wohnung eingebrochen, während einer der Bewohner in seinem Zimmer schlief. Die Täter brachen am Nachmittag die Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf, dann durchsuchten sie die Wohnung, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob sie den Schlafenden in seinem Zimmer bemerkten, ist nicht geklärt. In einem anderen Zimmer durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und erbeuteten Schmuck.

Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.