Bei einem Einbruchsversuch in ein Fast-Food-Restaurant in der Mainzer Straße entstand in der Nacht auf Montag ein vierstelliger Schaden. Das hat die Polizei mitgeteilt und sucht nach Zeugen.

Die Unbekannten waren wohl auf Bargeld aus und versuchten zwischen 1 und 6 Uhr am Drive-in-Schalter eines Fast-Food-Restaurants eine Scheibe aufzuhebeln. An dem Fenster entstanden Spannungsrisse; es gelang den Tätern aber nicht, es zu öffnen. Sie zogen ohne Beute ab. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.