In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Einbrecher in einen Mobilfunkladen in der Pariser Straße ein. Die Täter verschafften sich laut Polizei im Schutze der Nacht gewaltsam Zutritt zu den Räumen des Geschäfts. Dort hatten sie es wohl auf Bargeld abgesehen. Anschließend verschwanden die Diebe unerkannt. Der Ladeninhaber stellte den Einbruch erst am Samstagmorgen fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tat dürfte sich zwischen 2 und 2.10 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer 0631 269-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.