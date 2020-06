Diebe sind in der Nacht zum Montag in den Sportpark am Warmfreibad eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in einen Abstellraum der Sportanlage, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Diebe stahlen Bälle und ein Fahrrad.

Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs. Die Beamten bitten um Hinweise. Wem sind zwischen Mitternacht und 1 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportstätte am Warmfreibad aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369 2620 entgegen.