Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Gebäude in der Morlautrer Straße eingebrochen und haben Sachschaden angerichtet. Sie haben dabei offenbar eine Brandmeldeanlage ausgelöst, sodass neben der Polizei auch die Feuerwehr ausrückte. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Im Gebäude fanden sie einen entleerten Feuerlöscher und beschädigte Einrichtung vor. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei geht von mindestens 3000 Euro aus. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0631 36914199 entgegen.