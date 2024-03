In die IGS Otterberg ist am Wochenende eingebrochen worden. Wie die Polizei informiert, ist der Alarm in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr ausgelöst worden. Die Sicherheitsfirma informierte die Polizei. Die Beamten fanden die gläserne Haupteingangstür eingeschlagen vor. Im Schulgebäude waren weitere Türen beschädigt worden. Der unbekannte Täter nahm einen Computermonitor mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um Zeugenhinweise wird gebeten, die Polizei Kaiserslautern ist zu erreichen unter 0631 3692620.