Unbekannte sind am von Mittwoch auf Donnerstag in der Merkurstraße in eine Drogerie eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen 20.10 Uhr und 7.30 Uhr über den Keller Zutritt zu dem Laden. Die Einbrecher stahlen dort gelagerte Ware, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.