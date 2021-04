Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Büros der Hochschule in der Schoenstraße eingebrochen. Am Samstagnachmittag entdeckte ein Mitarbeiter drei aufgebrochene Bürotüren. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen drangen die Täter vermutlich am frühen Morgen in die Arbeitsräume ein, wie die Polizei weiter mitteilte.

Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen. Ob die Diebe etwas mitnahmen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.